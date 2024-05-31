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ネイビー総レースロングワンピース
商品番号 W18684349945
商品名

ネイビー総レースロングワンピース
ブランド名 ガール
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネイビーの総レース後ろはVネックでコンシールファスナー後ろスカート丈が中心に向かって長くなっています＊一度のみ結婚式に着用サイズ/サイトより着丈(前)・118cm着丈(後)・138cm肩幅・38cmバスト・97.5cmウェスト・77cm袖丈・42cm対応サイズ・11〜13号＊伸縮性はありません小さく畳んでお送りします＊プロフィールの御一読お願い致します。
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