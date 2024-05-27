ポケモンカード　スノーハザード　BOX シュリンク付き

ボックスパックシングル···ボックス(box)スノーハザード ボックス シュリンク付きとなります。シュリンク付き未開封となりますが、シュリンクや箱の状態を過度に気にされる方はご遠慮下さい。すり替え防止の為、返品返金は不可とさせて頂きます。商品はランダム性を含んでおりますので、中身での評価は御遠慮願います。即購入◯プチプチに巻いてダンボール梱包で追跡付のゆうゆうメルカリ便にて発送致します。よろしくお願い致します。



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