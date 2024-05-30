コーチcoachオールドコーチ　トートバッグ　レザー　A4 ブラウン　キャメル

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コーチcoachオールドコーチ ハンプトン 型番7757A4収納可サイドボタンを開くと収納量がアップし、A4はもちろん500mlペットボトルも縦に入る大容量トートバッグです。どんなファッションにも合うおしゃれなブラウン色なので、メンズ、レディース関わらず、全ての方にお使いいただけます。◯サイズタテ…25㎝ヨコ…35㎝マチ…16㎝ハンドルの長さ…46㎝◯状態使用感があり、キズや汚れも見受けられますがオールドコーチ独特の風合いです。比較的状態が良いので、まだまだ長くご愛用いただけます。主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いいたします。自宅保管品のため、完璧な物をお求めの方はご遠慮いただきますようお願い致します。◯カラーブラウンキャメル◯素材レザー◯配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。住所不備などで返送されてしまった場合は、ご購入者様負担の着払いとさせていただきます。◯キャンセル、返品についてご購入後、サイズ違いやお色味について、ご購入者様都合のキャンセルや返品はできかねますので、ご了承ください。