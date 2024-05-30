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和光 HAWICO　マフラー
商品番号 H41230378820
商品名

和光 HAWICO　マフラー
ブランド名 ワコウ
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。先端部分にキラキラした飾りがついていて、和光の箱に入っております。少し紫とグレーが入ったような、優しいブルーです。約23×142cm発送の際は、薄手の緩衝材でくるんで角２封筒に入れてお送りします。宜しくお願いいたします。素材...カシミヤカラー...ブルー
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