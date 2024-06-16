agnes b　ロゴ金具　フラップ　レザーショルダーバッグ

#フリマアカウントagnesbバッグ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑agnesb.バッグお探しの方は是非クリックフリマアカウントagnesbバッグとても質の良いレザーを使用し、洗練されたシルエットとお造りです。使い勝手も考え抜かれたお品です。ちょっと近くへ出掛けるのにも、ご旅行で歩き回る際にも、使い勝手の良いサイズと収納力です。サイズ幅21.5高さ14マチ5.5本品は全て鑑定済みの商品です。以降購入先クラウンジュエルの説明を記載させていただきます。本品は販売元である(クラウンジュエル)のバイヤーが1点ずつ査定されております。査定時に、真贋確認も行っており偽物の買取は行っておりません。万が一にも偽物であった場合は、返品保証致しますので、安心してお買い求め下さい。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるように撮影しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので予めご了承下さいませ。



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