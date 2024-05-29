VICE VERSA ショルダーバッグ

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VICEVERSA(バイスベルサ)ショルダーバッグキャメルマットでハリのある革で仕立てられたコロンとした小ぶりなショルダーバッグです。使用回数2回程なのでレザー部分は比較的きれいです。金属部分にキズ、ハゲ？が少しあります。写真にてご確認お願いします。不明点あればコメント下さい(^^)サイズ：約、縦11cm横20cm高さ13cm(あくまでも素人採寸になります)素材：牛革製造国：ギリシャカラー···ブラウン素材···牛革(本革)