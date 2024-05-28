Aniary アニアリショルダーバッグ

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商品詳細
○アイテムアニアリ aniaryショルダーバッグレザー 革 レディース ボディバック肩掛け 黒系 斜めがけ 鞄メンズ ○状態10年以上前にアニアリ福岡店で購入しました。その後旅行で1〜2回使用して家で保管してました。目立つキズ・スレ・汚れ等無くまだまだご使用いただける状態です。あくまで中古品ですので、ご理解いただけるとありがたいです。※素人検品のため気になる点などございましたら、コメントにて連絡お願いします。○サイズタテ 15cmヨコ 30cmマチ 6cmショルダー 50～110cm※素人検品のため気若干の誤差がある場合がございますがご了承ください。○仕様内側：フリーポケット×2外側：ファスナーポケット×1カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
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アニアリ ショルダーバッグ aniary[品番：GLNB0007404]｜ギャレリア Bag＆Luggage（ギャレリアニズム）のメンズファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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