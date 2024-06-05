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タグ・ショッパー付き kate spade ニコラ バイカラーショルダーバッグ
商品番号 L44734172538
商品名

タグ・ショッパー付き kate spade ニコラ バイカラーショルダーバッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 5,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２４時間以内発送⭐︎タグ付き⭐︎即購入⭕️ワンオーナー非喫煙ペットなし４点セットで超お買い得商品です‼️カラー：ピンク・ブラウン同　封：冊子になっているお手入れガイド、ピンクの布バッグ、ショッパー状　態：新品旅行先の免税店で購入し、自宅にて保管していました。引っ越しのため出品します使ってくださる方にお譲りします※素人保管なのでショルダー部分に保存時のシワがありますが使っていくと、形がなじんでくると思います。あくまで中古品なのでご理解のあるかたのみ購入お願いします。ケイトスペードニューヨーク　ピンクkate_spade_NEW_YORKkatespadeNEWYORKショルダーバッグ　女性用　ハンドバッグきれいめ　ハート　大人かわいい
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