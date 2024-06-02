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- 仮面ライダーエグゼイド ゲーマドライバー\u0026キメワザスロットホルダーセット
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商品詳細
送料込み、即購入OKです。お値下げは不可でお願い致します。バラ売りはしておりません。変身ベルト+ガシャット11個付けての出品となります。数回利用した程度なので、状態は割とキレイな方だと思いますが、あくまでも中古品なので、ご理解頂ける方からのご購入をお願い致します。ベルト止めだけ欠品しています。ベルト部分に多少のスリキズ有り。バイクガシャット欠品。発送は、紙袋などを使用し、簡易的な梱包での発送となります。人気キャラクター...仮面ライダーエグゼイド
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