ネイバーフッド　neighborhood VネックTシャツ Mサイズ

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】商品名ロゴ入りTシャツブランド・メーカー：neighborhoodカラー:ホワイトサイズ:Mサイズ身幅約48.0ｃｍ（平置き状態で表面の脇下直線距離）着丈約62.0センチ（平置き状態で背面の襟から直線距離）肩幅約46.0センチ(平置きで、肩先から肩先に、直線での距離）【商品の状態】使用状況 2〜3回着用【送料】ネコポス【注意事項】新品で無い限り、古着と言う扱いを御理解をよろしくお願い申し上げます。ノークレーム、ノーリターンでよろしくお願いします。【お願い】平日、勤務をしているためご連絡が遅れることがあるかもしれませんが御容赦下さい。不明点はご質問ください。