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【新品・タグあり】Disney SERIES CREATED by MOUSSY
商品番号 N67800574259
商品名

【新品・タグあり】Disney SERIES CREATED by MOUSSY
ブランド名 ディズニーシリーズクリエイテッドバイマウジー
特別価格 税込 1,755 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます◡̈♥︎即購入OK！翌日発送可能【新品・タグあり】DisneySERIESCREATEDbyMOUSSY【MDMMFUNDAYSTSJ】カラー:ブラックサイズ:FREEタグを切りましたが着用する機会がない為出品致します。MICKEYとMINNIEの楽しいワンシーンを切り取ったプリントTシャツはロゴの配色もかわいくアクセントになってくれる１枚です。馴染みの良いプリントと小さめボディはレトロなムードを表現し、今の気分に仕上げました。ご質問などありましたら、お気軽にコメントください。
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