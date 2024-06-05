【新品・タグあり】Disney SERIES CREATED by MOUSSY

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2023年春は『おしゃれキャット』や『バンビ』も！マウジー「ディズニー ...



2022年春はお花とハートに囲まれたミッキー＆ミニー柄！マウジー ...



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ご覧いただきありがとうございます◡̈♥︎即購入OK！翌日発送可能【新品・タグあり】DisneySERIESCREATEDbyMOUSSY【MDMMFUNDAYSTSJ】カラー:ブラックサイズ:FREEタグを切りましたが着用する機会がない為出品致します。MICKEYとMINNIEの楽しいワンシーンを切り取ったプリントTシャツはロゴの配色もかわいくアクセントになってくれる１枚です。馴染みの良いプリントと小さめボディはレトロなムードを表現し、今の気分に仕上げました。ご質問などありましたら、お気軽にコメントください。