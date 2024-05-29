飾りくるみ釦付きオーバーレースハートネックシャーリングブラウス

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トッコクローゼット♪お色はオフホワイトです。新品、タグ付きで試着もしてません。【Item】イノセントな親しみやすい女らしさが漂うブラウス。ハートネックでデコルテ美人に導きます♪肌触りの良いコットン素材のオーバーレース生地を使用し、ナチュラルフェミニンな着こなしをメイク。派手すぎず甘すぎず、軽やかな着心地で大人女子に嬉しい可愛らしい生地感のふんわり華やぐ１着です。センターに施した、くるみ飾り釦が愛らしいアクセント。シャーリングを施しデザインだから、着るだけで自然とブラウジングしてくれ、立体感なシルエットを作り、こなれ感を演出してくれます。【Material】綿100％【Detail】総丈：48.5cmバスト周囲：96cm袖丈：15.5cm袖口幅：14.5cm裾幅：27.3cm※飾り釦仕様自宅保管、畳シワご了承ください。#toccocloset #tocco#トッコクローゼット#トッコ#インスタグラマー#コラボ#野崎萌香#田中みな実#カタログ#堀田茜#宇垣美里#有村実樹#柏木由紀#ゆきりん#宮本茉由#渡辺美優紀#道重さゆみ#吉田朱里#愛甲千笑美#舞川あいく#石川恋 #上西星来#市川美織#綺咲愛里#玉田理沙#田久保夏鈴#デート#お出かけ#デートコーデ#オフィスコーデ#ガーリーコーデ#清楚コーデ#きれいめコーデ#お嬢様コーデ#通勤コーデ#モテコーデ#フェミニンコーデ#上品コーデ#愛されコーデ#誉められコーデ#ママコーデ#親子コーデ#通学コーデ#オフィスカジュアル#参戦コーデ#美人百花#おしゃれ#高見え#かわいい#女子力#可愛い#婚活#食事会#コンパ#飲み会#お茶会#同窓会#お見合い#パーティー#フェミニン#エレガント#エレガンス#美しい#勝負服#注目#映え#素敵#モテ#上品#清楚#お嬢#知的#大学#OL#通勤#通学#行事#旅行#リゾート#集まり#キレイ#ガーリー#コンサバ#コンサート#ライブ#女子会#お呼ばれ#インスタ映え#写真映え #あざとい#あざと可愛い#大人可愛い#大人女子