Spick and Span リネン天竺Tシャツ　ホワイト

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今季購入しました。タグは取ってしまいましたが、試着のみです。リネン100なので、最初からネップのような、生地に表情感あります。神経質な方はお控えください。【2023S/S】Spick\u0026Span古着によくあるような少し縦長シルエットをイメージして作ったTシャツです。リネン100％の素材はリネン特有のふしもあり表情豊かな一枚です。生地洗い＋製品洗いも入れているのでご自宅でのお洗濯も可能です。シンプルなデザインですが、リネンの素材感に雰囲気があるのでコットンのTシャツとは違った一枚。薄手でさらっとしているのでインナーとしても活躍します。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ホワイトあり 他ややあり裏地：なし伸縮性：ややあり光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【スタッフ着用コメント】《スタッフK》30代後半/身長:151cm/普通/普段サイズ:S/着用サイズ:フリーサイズ感：程よくゆったりしていて、体のラインを拾いにくいです。素材感：とても柔らかくサラッとしたリネン100％着心地：軽く、肌に張り付く感じもなく暑い季節にも最適。シンプルなデザインながら、リネンの生地が清涼感がありシーズンにもぴったりで重宝しそうです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏