- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- Spick and Span リネン天竺Tシャツ ホワイト
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
今季購入しました。タグは取ってしまいましたが、試着のみです。リネン100なので、最初からネップのような、生地に表情感あります。神経質な方はお控えください。【2023S/S】Spick\u0026Span古着によくあるような少し縦長シルエットをイメージして作ったTシャツです。リネン100％の素材はリネン特有のふしもあり表情豊かな一枚です。生地洗い＋製品洗いも入れているのでご自宅でのお洗濯も可能です。シンプルなデザインですが、リネンの素材感に雰囲気があるのでコットンのTシャツとは違った一枚。薄手でさらっとしているのでインナーとしても活躍します。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ホワイトあり 他ややあり裏地：なし伸縮性：ややあり光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【スタッフ着用コメント】《スタッフK》30代後半/身長:151cm/普通/普段サイズ:S/着用サイズ:フリーサイズ感：程よくゆったりしていて、体のラインを拾いにくいです。素材感：とても柔らかくサラッとしたリネン100％着心地：軽く、肌に張り付く感じもなく暑い季節にも最適。シンプルなデザインながら、リネンの生地が清涼感がありシーズンにもぴったりで重宝しそうです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/ramshackle959266.html
http://narcologia.ru/goods/conception493057.html
http://narcologia.ru/goods/organization828462.html
リネン天竺Tシャツ
23年/リネン天竺Tシャツ/FREE/リネン/WHT/無地/23-070-200-3100-2-0
Spick & Span - Spick and Span リネン天竺Tシャツ ホワイトの通販 by ...
Spick & Span - Spick and Span リネン天竺Tシャツ ホワイトの通販 by ...
Spick & Span - Spick and Span リネン天竺Tシャツ ホワイトの通販 by ...
Spick & Span - Spick and Span リネン天竺Tシャツ ホワイトの通販 by ...
Spick & Span - Spick and Span リネン天竺Tシャツ ホワイトの通販 by ...
リネン天竺Tシャツ
Amazon | [スピック アンド スパン] リネン天竺Tシャツ フリー ...
2022人気No.1の 【未使用・タグ付】リネンフットボールTシャツ ...
リネン天竺Tシャツ
Spick & Span - Spick and Span リネン天竺Tシャツの通販 by えーさんs ...
リネンフットボールTシャツ（Tシャツ／カットソー）｜Spick and Span ...
http://narcologia.ru/goods/ramshackle959266.html
http://narcologia.ru/goods/conception493057.html
http://narcologia.ru/goods/organization828462.html
リネン天竺Tシャツ
23年/リネン天竺Tシャツ/FREE/リネン/WHT/無地/23-070-200-3100-2-0
Spick & Span - Spick and Span リネン天竺Tシャツ ホワイトの通販 by ...
Spick & Span - Spick and Span リネン天竺Tシャツ ホワイトの通販 by ...
Spick & Span - Spick and Span リネン天竺Tシャツ ホワイトの通販 by ...
Spick & Span - Spick and Span リネン天竺Tシャツ ホワイトの通販 by ...
Spick & Span - Spick and Span リネン天竺Tシャツ ホワイトの通販 by ...
リネン天竺Tシャツ
Amazon | [スピック アンド スパン] リネン天竺Tシャツ フリー ...
2022人気No.1の 【未使用・タグ付】リネンフットボールTシャツ ...
リネン天竺Tシャツ
Spick & Span - Spick and Span リネン天竺Tシャツの通販 by えーさんs ...
リネンフットボールTシャツ（Tシャツ／カットソー）｜Spick and Span ...