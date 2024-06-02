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NIKE Air Zoom Superrap ナイキ エアズーム スーパーレップ
商品番号 A43212099832
商品名

NIKE Air Zoom Superrap ナイキ エアズーム スーパーレップ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

NIKEAirZoomSuperrapナイキエアズームスーパーレップBQ7043-020レディースサイズ：US6(23cm)2回程使用しましたが、サイズが合わない為出品します。靴底等に使用感はありますが、状態は綺麗です。必ずお写真でご確認の上、購入をご検討ください。素人検品のため見落としがあるかもしれませんので、気になる方はご遠慮頂きます様お願いいたします。
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