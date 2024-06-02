MICHAL KORS スモールサッチェル

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2年ちょっと前に正規店にて購入しました。使用しておりましたが角スレなどはなく、中も破けや汚れなどはないです。スタッズ部分が少しコーティング剥がれしてる部分があるのと全面と付属のショルダーストラップに傷があります。黒なので近くで見ないとわからない程度です。全面ポケットのファスナーのストラップと、チャームのストラップがやや曲がっています。全体的にキレイだと思います！カラー···ブラック素材···本革非喫煙者、ペットなしですが素人保管のため神経質な方はご購入をお控えください。購入後のキャンセル、返品、クレームは一切お受けできません。ご質問などはご購入前にご相談ください。コメントなし即購入OKです。コメントはお返事が遅れることがございます。コメントがあっても即購入いただける方を優先させていただきます。〇〇様専用となっている場合は、他の方のご購入はお控えください。