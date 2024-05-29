ジルスチュアート　S　アイボリー　コート　羊毛　ナイロン　アンゴラ　【1094】

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女性の憧れブランド【JILLSTUART】♡立体感のある襟や、裾に向けて広がっていくシルエットがフェミニンなコートです＾＾✨■商品情報■ブランド :JILLSTUART表記サイズ:S着 丈:85cm身 幅:46cm肩 幅:34cm袖 丈:47cm素 材:羊毛 ナイロン アンゴラカラー :アイボリーポイント:コート (平置きの実寸になります多少の誤差はご容赦ください。)■商品状態■両袖や肩・ポケットや裾などところどころ汚れがございます！写真で確認をお願いいたします！また、毛玉や毛羽立ちがございますが、破れや穴などの大きなダメージはありません＾＾※状態についてご質問があればお気軽にどうぞ＾＾✨■割引について■フォロワー様だけの割引をご用意しております＾＾(新規フォロー大歓迎✨)¥2,000～¥3,999 ¥200-引き¥4,000～¥4,999 ¥300-引き¥5,000～ ¥500-引きまとめ買い商品２点以上同時購入で、合計金額から¥300-引き❣注意‼当アカウントフォロー後、【購入前】にコメントにてお知らせください＾＾■その他■発送はらくらくメルカリ便を予定しております。厚みのあるものは圧縮させていただくことがございます。畳みシワや圧縮シワはご了承ください。商品は服のみです。__________________________________________ご購入前にプロフィールも読んでくださると嬉しいです＾＾他の商品もご覧になれます★↓#0x0_古着#0x0_レディースコート同じサイズの商品です★↓#0x0_レディース古着S古着USED ユーズド秋 冬 エレガント ラグジュアリー上品 華やか Ｐコートアウター 防寒1094