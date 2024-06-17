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新品TOPKAPIトートバッグ スコッチグレイン
商品番号 U54670767588
商品名

新品TOPKAPIトートバッグ スコッチグレイン
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品になります。撮影のため袋より出しました。色違いを使用していますが、ショルダーのベルトが太いのでノートPCを持ち歩くとき痛くなく使いやすいです。ロングセラーのスコッチグレインシリーズに待望のショルダー付きトートバッグが登場。Lサイズは鮮度のある縦長なフォルムで、容量もたっぷり。A4サイズのファイルやノートPCも楽に入るので、通勤~普段使いまでマルチに活躍。取り外しのできるショルダーベルト付きなので、両手を空けたいときや荷物が増えても安心。付属のポーチは貴重品を入れたり、プライベートな荷物を入れるのに便利。日本製の適度に厚みのあるPVC素材なので、キズや雨にも強く、プライス以上に使えるバッグです。取り外せる底板付きで型崩れの心配もなし。タテ35.5cmxヨコ32cmxマチ14cmポケットの数:1(外側0/内側1)重量:820g持ち手の全長:32cmショルダーストラップ付き(全長92cm)内袋:タテ30cmxヨコ31cmxマチ12cm/重量:60g
http://narcologia.ru/goods/seamless847429.html
http://narcologia.ru/goods/choice890785.html
http://narcologia.ru/goods/traverse332526.html

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