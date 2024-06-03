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商品詳細
胸元にドレープでシンプルな形のワンピースです。全体的に見ると黒。近くで見ると紫。とても軽やかで着やすいです。裏地付きで仕立てがとても良いです。ポケット有り。カラー···パープル、黒、白柄・デザイン···モザイク袖丈···袖なし季節感···夏サイズ‥38着丈‥92膝丈裏地有り
http://narcologia.ru/goods/monophonic229612.html
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