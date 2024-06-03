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胸元にドレープでシンプルな形のワンピースです。全体的に見ると黒。近くで見ると紫。とても軽やかで着やすいです。裏地付きで仕立てがとても良いです。ポケット有り。カラー···パープル、黒、白柄・デザイン···モザイク袖丈···袖なし季節感···夏サイズ‥38着丈‥92膝丈裏地有り