ノースフェイス　シューズ　ファイヤーフライ

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商品詳細
ノースフェイスの秋冬向けに作られたシューズです。裏起毛になっているので、足元が暖かいです。ファイヤーフライという素材で、キャンプやバーベキューで火が飛んできても穴を開けずに消火してくれる素材になっています。去年限定カラーになっています。通常13200円のものですが、去年のワンシーズン使用した為、価格帯落としています。ソールの減りなどはありません。
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