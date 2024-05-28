新品タグ付き　クレドラン ハンドニッティングミニショルダー CLEDRAN

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新品タグ付きクレドランハンドニッティングミニショルダー幅22高さ20マチ12口元25重さ270gショルダーの長さ110カラー：beige価格：13,200円素材本体：アクリル 革付属：牛革 内生地：綿原産国本体：フィリピン 仕上げ：日本ファスナー式開閉内側：オープンポケット×1ちょっとそこまでの身軽なお出かけにピッタリなミニサイズのショルダーバッグ。長財布はもちろん、500mlペットボトルを横にして収納できる使いやすいサイズ感です。開閉部分へファスナーで安心。内生地の色は全カラー共通で落ち着きのあるベージュです。即購入可簡易包装、メルカリ便で発送します