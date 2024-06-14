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ファゴット ショルダーストラップ BG ビージー 肩掛けタイプ
商品番号 D68207777100
商品名

ファゴット ショルダーストラップ BG ビージー 肩掛けタイプ
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BG製ファゴット用のショルダーストラップです。レザーと厚いコットンでできたパッドで、肩への負担を軽減してくれます。フックが２つついているので、右肩・左肩どちらに掛けてもOKです。フリーサイズで、長さ調整も簡単にできます。●販売価格：8,580円試着のみで未使用のまま箱に入れて保管しておりました。説明書には色落ちや剥がれがあります。発送時は箱から出し、ストラップと説明書のみをお送りします(箱は付きません)。気になる点・ご質問等ありましたらコメント欄へお願いいたします。#ファゴット#Fagott#Fagotto#バスーン#Bassoon#Basson#管楽器#ストラップ#ショルダーストラップ#BG#ビージー#ショルダー#SHOULDER種類···ファゴットアクセサリー・パーツ···ストラップレベル···初心者、中級者、上級者
http://narcologia.ru/goods/manufacture892341.html
http://narcologia.ru/goods/providence576894.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford425773.html

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