ファゴット ショルダーストラップ BG ビージー 肩掛けタイプ

BG製ファゴット用のショルダーストラップです。レザーと厚いコットンでできたパッドで、肩への負担を軽減してくれます。フックが２つついているので、右肩・左肩どちらに掛けてもOKです。フリーサイズで、長さ調整も簡単にできます。●販売価格：8,580円試着のみで未使用のまま箱に入れて保管しておりました。説明書には色落ちや剥がれがあります。発送時は箱から出し、ストラップと説明書のみをお送りします(箱は付きません)。気になる点・ご質問等ありましたらコメント欄へお願いいたします。#ファゴット#Fagott#Fagotto#バスーン#Bassoon#Basson#管楽器#ストラップ#ショルダーストラップ#BG#ビージー#ショルダー#SHOULDER種類···ファゴットアクセサリー・パーツ···ストラップレベル···初心者、中級者、上級者



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