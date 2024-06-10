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【未使用】ONWARD オンワード レース ボーダーカットソー
商品番号 O45719650361
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【未使用】ONWARD オンワード レース ボーダーカットソー
ブランド名 オンワード
特別価格 税込 1,555 円
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商品詳細

【ブランド】ONWARDオンワードMLLE【購入価格】18000円+税【サイズ】Sバスト79〜81身長158〜164【品質】本体(綿100％)レース部分(綿47％、レーヨン31％、ナイロン22％)【状態】未使用・タグ付きシーズンオフ商品の為お安い価格でお譲り致します☻#ONWARD#オンワード#レース#綿#ボーダー#カットソー#トップス
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