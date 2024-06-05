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- カットソー クールマックス3枚■Lサイズ
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商品詳細
■3枚 カーキ、ストライプ、ブルーグリーン■サイズL バスト約48㎝、着丈約59㎝ 後ろの方が少し長いデザインです。 2回ほど着用しました。■先月生協のカタログで購入しました。 両サイドスリットが入っています。 とても着やすくて気に入り、色違いで数枚 購入しました。 こちらはブルーとホワイトのストライプで 爽やかな色です。 クローゼット整理のため出品します。自宅保管ですのでご理解のほどよろしくお願いいたします。柄・デザイン···ストライプ
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