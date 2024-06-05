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カットソー　クールマックス3枚■Lサイズ
商品番号 F33943482088
商品名

カットソー　クールマックス3枚■Lサイズ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■3枚　カーキ、ストライプ、ブルーグリーン■サイズL　バスト約48㎝、着丈約59㎝　後ろの方が少し長いデザインです。　2回ほど着用しました。■先月生協のカタログで購入しました。　両サイドスリットが入っています。　とても着やすくて気に入り、色違いで数枚　購入しました。　こちらはブルーとホワイトのストライプで　爽やかな色です。　クローゼット整理のため出品します。自宅保管ですのでご理解のほどよろしくお願いいたします。柄・デザイン···ストライプ
http://narcologia.ru/goods/influenza723493.html
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