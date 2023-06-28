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【値下げ交渉可】スナイデル　ジャカードオフショルブラウス　ライトグレー
商品番号 K84260163614
商品名

【値下げ交渉可】スナイデル　ジャカードオフショルブラウス　ライトグレー
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年購入しましたが、2度しか着なかったため出品します色：ライトグレー【華やかなジャカード模様がシーズンムードをもたらすブラウス】【Design/Styling】オリジナルのジャカード模様で華やかに仕上げたブラウス。肩まわりにはゴムを入れているので肩に乗せてもオフショルダーとしても着られるアレンジ上手なデザイン。トップにボリュームがあるため身頃部分はパネル切り替えで体に沿うように仕立て、メリハリ感をプラスしています。パンツに合わせてカジュアルMIXに、スカートに合わせて華やかにと様々なコーディネートが楽しめる万能な1着です。【Fabric】独特なシボ感のあるオリジナルのジャカード生地を使用。ニュアンスのあるライトグレーです。※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。商品の色味は、商品単品画像をご参照下さい。※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。#スナイデル　#オフショル　#ブラウス
http://narcologia.ru/goods/interconnect597670.html
http://narcologia.ru/goods/capitation477508.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild276852.html

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