アドラー　バラ刺繍ビッグTシャツ　黒　赤　【XS】 メンズライク　ワンポイント

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数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます^_^✾限定一品! ✾即購入OK ✾48時間以内発送 〈フォロワー様 200円割引中！〉各種割引きご用意しております^_^✨①【✨フォロー割✨】新規フォロー・フォロワー様・リピーター様→✨200円引き✨＊1000円以下の商品には適応不可(＞人＜;)ご購入前に「フォローしました！」「リピーターです！」と一言コメントください^_^②【✨おまとめ割✨】2着以上のご購入で合計金額から✨10％off✨フォロー割との併用可能です^_^⭐️ブランドADRER（アドラー）⭐️カラーブラック⭐️商品状態背面にやや白い汚れあり(画像9枚目)⭐️サイズ(平置き実寸)画像3枚目にのせてあります^_^※素人採寸ですので誤差等はご了承くださいm(__)m⭐️その他・当店は早いもの勝ちとなっております。値下げ交渉中の場合であっても先にご購入していただいた方を優先とさせていただきますのでご了承くださいm(__)m・クローゼット管理、あくまで中古品となりますので神経質な方はご購入をお控えください。m(__)m・出品時に汚れなどをチェックしておりますが、見落とし等ある場合がございますm(__)m・こちらの不手際があった場合は返金させていただきますので、受け取り評価前にメッセージをお願いします^_^(商品のイメージや色味については対応できない場合がございますのでご了承ください)・送料をできるだけ抑えるために、コンパクトに梱包させていただきます。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたしますm(__)m・その他ご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください^_^