ハーレーダビットソンtシャツ　希少

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商品詳細
去年古着屋で購入しました。系統を変えたため出品です。バックプリントが青なのでハーレーではあまり見ない希少なものになります。大人気HarleyDavidsonより半袖プリントtシャツですビッグシルエットオーバーサイズスケーターストリート古着ミックスシーンに欠かせないイケてるアイテムですカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/browse497891.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion54978.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper354109.html
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