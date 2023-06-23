snidel 2022ss ブラウス　(定価12980円)

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【美しく波打つフリルに目を奪われる主役級ブラウス】【Design/Styling】身体を巡るようにあしらわれたアシンメトリーなフリルが印象的な、女性らしさの中にもモードな雰囲気を感じさせるブラウス。フリルはダーツで仕立て、より綺麗な波を描くようにデザインしました。身頃部分はすっきりとシンプルに仕上げることで、こだわりのディテールが際立った印象に。インパクト抜群のルックスなので、1枚でもお洒落度の高いスタイリングが完成します。【Fabric】フリルに立体感を与える程よいハリの生地を使用。定番のホワイト、女性らしい色合いのピーチ、夏らしく爽やかなストライプの3色をご用意しました。ペットボトルなどを再利用した、リサイクルポリエステル混の生地を使用。環境に優しいサステナブルなアイテムです。透け感;ややあり裏地;なし伸縮性;なし光沢感;なし生地の厚さ;普通カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏、秋#snidel#スナイデル#オフィスカジュアル#ブラウス#lilybrown#frayid