ZOOM H1n ハンディレコーダー

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商品詳細
ZOOMH1nHandyRecorderZOOMの人気ハンディレコーダーH1n。気軽に高音質に音録りする事ができます。多少の使用感はありますが、大きなキズや汚れは無いと思います。単4電池2本で駆動します。本体のみの出品です。サイトより記録メディアにmicroSD/microSDHCカードを採用(最大32GB対応/別売)元のファイルを残しながら重ね録りできる、非破壊方式のオーバーダビング機能オートREC/プリREC/セルフタイマーなど多彩な録音オプションDSLR動画と音声の位置合わせに便利な、録音開始/終了時に発音するサウンドマーカー機能録音ファイルの倍速再生/スロー再生/A-Bリピート再生に対応
http://narcologia.ru/goods/perforce975765.html
http://narcologia.ru/goods/slide949687.html
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