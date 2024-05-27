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HERMES　カシミヤマフラー
商品番号 F22275576985
商品名

HERMES　カシミヤマフラー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 21,068 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数多くの中からご覧頂きありがとうございます。エルメスカシミヤマフラー親族がエルメスに在籍しており従業員購入しました。数回使用後自宅保管の中古です。綺麗な状態です。カシミヤ専門クリーニング済みです。希少カラーです。リボンタグに⭐マーク付きです。本体のみのお渡しになります。カラー　ロイヤルブルー画像1が近いカラーです。サイズ168x40フリンジ含む素材　カシミヤユニセックスです。必ずサイズを確認後ご購入お願いします。あくまでも自宅保管の中古ですのでご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。過度なお値引きはお控えください。カラー...ロイヤルブルー柄・デザイン...無地素材...カシミヤ
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