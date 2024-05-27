シュープレモ　Aワイズ（足幅）4万3千円ブーツ　幅狭足　本革　早い者勝ち

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Shoepremoショートブーツ5.5cmブロックヒール、パッド調整なし。防水加工ありのカーフスキンのモデルです。2022年の10月にオーダー、1回ディナーで短時間履きました。北海道で暮らすことになり雪が深く冬は塩を道路にまくため、革靴が履けませんので、手放します。写真で中に入れておりますシューキーパーは私物となり付属しません。※万が一足に足に合わない場合、お持ちのアカウントで売っていただいて構いませんし、当方よりもっと高い価格で販売されてももちろん構いません。サイズによる返品は承っておりませんので宜しくお願いします。秋が近づきましたら値上げ予定になります。 アッパー：401.カーフスキン（防水加工）【ブラック】 ヒール：401.カーフスキン（防水加工）【ブラック】 ジッパー：ジッパー【ブラック】 インソール：インソール【ベージュ】 アウトソール：アウトソール【ブラック（滑り止め加工）】 ヒールティップ：ヒールティップ【ブラック】 左足：24.0-A ※ワイズ調整用パッドなし ※中足骨パッドなし ※カカト用パッドなし ※ウエスト用パッドなし 右足：24.0-A ※ワイズ調整用パッドなし ※中足骨パッドなし ※カカト用パッドなし ※ウエスト用パッドなしかねまつ ショショット アンナロウ ルブタン ダイアナ ジオックス 幅狭足、細足向けの靴 ワイズABCDなどお探しの方に。以下サイトの説明から引用5.5cmヒール\u003cブーツ\u003eの特徴・ブーツでも「しっかり細い」ただ「カカトが抜けない」だけじゃない。パンプスと同じく、「足と靴の一体化」を目指しています。足囲も土踏まずもカカトも、しっかりと細く作っているので、「足が支えられている」感覚を味わってください。・ベストフィットを活かす「バックジップ」足を入れやすいように隙間を持たせる方向ではなく、あくまで幅狭設計の高いフィット感を維持しつつも、足が無理なく入るよう工夫しました。