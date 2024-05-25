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SARAHWEAR ＊　サラウェア カットソー
商品番号 K91641381983
商品名

SARAHWEAR ＊　サラウェア カットソー
ブランド名 ネストローブ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SARAHWEAR＊　サラウェアの8〜9分袖のカットソーです。●サイズ　2　平置きですが…総丈62㎝身幅47㎝素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。●商品　綿100%刺繍糸　綿50%ポリエステル50%丁寧な花柄刺繍が素敵です。厚手の素材で、後ろにボタンが3つあるのも可愛いです。袖も広がってオシャレです。1度のみ着用。気に入っていますが、その後出番がないので着ていただけたら嬉しいです。目立った汚れ破れ等はありません。※中古品・自宅保管という事をご理解頂いた上でご検討を宜しくお願い申し上げます。
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