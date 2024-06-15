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- 【新品】ハーモニカTOMBOプロフェッショナルF MINOR
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商品詳細
【トンボ】プロフェッショナル22FMINOR（へ短調）※A#MAJOR（変ロ長調）DMINOR（ニ短調）DMAJOR（ニ長調）FMAJOR（へ長調）A#（変ロ短調）もあります定価 2万円近くの物ですメルカリ手数料、送料込みお値引きは致しません通常取り扱い店よりもお安いと思いますよろしくお願いします【商品紹介】佐藤秀廊先生(1987年秋、ハーモニカによる功績で叙勲)考案による完全3オクターブの22穴複音ハーモニカです。厚さ、形状、吹きやすさ等、仕上げにこだわり、往年の「サトーソロ」が受け継がれている名器です。#トンボ#ハーモニカ#プロフェッショナル22#トンボハーモニカ#トンボプロフェッショナル22#楽器
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