D221022 【最終】Ungrid アフリカンハーフスリーブ半袖シャツ

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D221022Ungridアフリカンハーフスリーブ半袖シャツ大きめの花柄が可愛いシャツです☆美品です！【素材】：キュプラ100%【サイズ】：FREESIZE【身幅】：52cm【肩幅】：54cm【着丈】：69cm【袖丈】：20cm20177630※実寸は全て平置きでの採寸になります。※必ず寸法を確認の上でご購入ください。確認せずに購入されても責任はとりかねますので予めご了承ください。※取扱商品は古着となります。古着の特性をご理解頂ける方のみご購入ください。半袖の一覧はこちらから↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#DeerDeer_半袖#古着#メンズ#レディース#ヴィンテージ#レア#BEAMS#ビームス#nanouniverse#ナノユニバース#journalstandard#ジャーナルスタンダード#UNITEDARROWS#ユナイテッド・アローズ#EDIFICE#エディフィス#URBANRESEARCH#アーバンリサーチ#RAGEBLUE#レイジーブルー#hare#ハレ#GLOBALWORK#グローバルワーク#ciaopanic#チャオパニック#Luis#ルイス#CasperJohn#EMMACLOTHES#STUDIOUS#ステュディオス#nikoand...#ニコアンド#studioclip#スタジオクリップ#DOUBLENAME#ダブルネーム#iena#kbf#ジーナシス#ローリーズ#アース#イーハイフン#Discoat