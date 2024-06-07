アデュートリステス ☆ シャツ トップス ブラウス Vネック

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☀️ご覧頂きありがとうございます☀️☀️フォロワー割☀️プロフィールをご確認ください。☀️即購入OKです☀️質問やご要望は必ずご購入前にお願いします。注意事項もご確認ください。☀️商品一覧☀️↓タップすると一覧が見えます↓#MomiZiONE∫-----------------------------------------∫Ω商品Ωデニム調シャツΩブランドΩADIEUTRISTESSE アデュートリステスΩカラーΩ※画像にてご確認ください。 ΩサイズΩ採寸身幅：約49.5cm着丈：約58cmΩ素材Ω※画像にてご確認ください。∫------------------------------------------∫∬注意事項∬・素人が採寸をしておりますので多少の誤差があると思います。(平置き採寸)・可能な限り状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。・素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。・圧縮袋をたまに使用します。・神経質タイプの方はご遠慮ください。・質問等は購入前にお願いします。商品コード2