ブラウス フリル袖 フレンチスリーブ 夏 半袖14

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ご覧いただきありがとうございます＾＾＊★新品未使用★送料無料 ★即購入OK（購入良いですか？や購入希望です等の確認コメントは不要です）ご覧になってありがとうございます。他のところにも出品しております。売り切れの場合があります。在庫状況によってはお取引をキャンセルする場合があります。ご理解お願い致します.。.:*゜◆商品について【素材】：ポリエステル【サイズ】：S：肩幅34cmバスト88cm袖丈26cm着丈60cmM：肩幅35cmバスト92cm袖丈27cm着丈61cmL：肩幅36cmバスト96cm袖丈28cm着丈62cmXL：肩幅37cmバスト100cm袖丈29cm着丈63cm※商品のサイズは人手で測定するため、多少の誤差があります。※実物に近い商品画像を掲載することに注意しておりますが、実際の色調など、実物と多少異なる場合があります。※画像は実物を撮影したものです。※明るさ、光の反射など実物と多少の色の変化がありますのでご理解下さい。※商品の生産過程では、縫製が粗い、しわ、ひびが入る、小さな傷などがあるかもしれません。予めご了承ください。神経質な方はご遠慮ください。