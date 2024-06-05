シャネル　1214B　クラシックダブルフラップバッグシェブロンラムスキンサイズM

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詳細写真の追加ご希望の方は是非コメントください！限定品・超人気・国内完売の豊富な品揃え！ご覧いただきありがとうございます！他のサイトにも出品してますので急に売り切れになる場合があります。購入する前に必ずコメントください。プロフィールを読んでいただけると幸いです。店頭では出さないレアな物を出品致します！ 海外出張が多いため、発送までしばらく時間がかかります。ご理解ほど宜しくお願い致します。▶全国送料無料です！▶鑑定済の本物のみ取り扱っております！❤️フォロワー特別価格❤️フォロー後に「フォローしました♪」のコメントでお値引きいたします♪◆商品詳細◆【ブランド】シャネル【商品名】シャネルクラシックダブルフラップバッグシェブロンラムスキンミディアム【素材】ラムスキン【サイズ】10インチ幅×6インチ高さ×3インチ深さ9.5インチハンドル【付属品】ギャランティカード【商品状態】目立った汚れなどはございません。※画像をご確認の上ご購入ください。■購入元鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい！#シャネルハンドバッグ#シャネルショルダーバッグ#シャネル