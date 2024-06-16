ヴィヴィアン ウエストウッド マフラー 赤 レッド 未使用品

Vincentの商品をご覧頂きありがとうございます。-------------------------------------------------------------------★送料無料★即日配送(16時までの決済分、土日祝を除く)★即購入OK★WedospeakEnglish.IfyouhaveanyquestionspleasefeelfreetosendcommentsinEnglish.#Vincentの他の商品はこちらから-------------------------------------------------------------------v0109-1ヴィヴィアンウエストウッドマフラー赤レッド未使用品VivienneWestwoodサイズ：縦約167cm、横約31cm(多少の誤差はご了承くださいませ！)100%ウール【状態】タグ付き未使用ですが、保管してますので全く新品同様ではありません。写真の状態をよくご覧の上、理解のある方のみご検討ください。※到着後のお客様都合によるクレーム、リターンは受付ませんのでご了承ください。箱なし、袋なし



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