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インプレッセ Silver バングル
商品番号 D40304060213
商品名

インプレッセ Silver バングル
ブランド名 インプレッセ
特別価格 税込 8,557 円
在庫状況 あり

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商品詳細

刻印SilverIMPRESSESilver特有のくすみがありますがSilver磨きで綺麗になります‪(꜆*ˊᵕˋ)꜆歪みやはありません。少しスレがありますが目立つスレはありません。写真でご確認ください。インプレッセのトカゲが付いていてシンプルなバングルです*.(´͈˘`͈).*付属品はありません。神経質な方御遠慮くださいm(__)mアクセサリー材質···シルバーカラー···シルバー
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