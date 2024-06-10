インプレッセ Silver バングル

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商品詳細
刻印SilverIMPRESSESilver特有のくすみがありますがSilver磨きで綺麗になります(꜆*ˊᵕˋ)꜆歪みやはありません。少しスレがありますが目立つスレはありません。写真でご確認ください。インプレッセのトカゲが付いていてシンプルなバングルです*.(´͈˘`͈).*付属品はありません。神経質な方御遠慮くださいm(__)mアクセサリー材質···シルバーカラー···シルバー
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http://narcologia.ru/goods/Lincoln943202.html
http://narcologia.ru/goods/influenza604893.html
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