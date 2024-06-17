専用JQ104★高級 ブルーサファイア 3.1ct D K18WG ヘッド



美しいブルーサファイア1.10ct | Zakkano | 天然石販売い



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K18WG 1.0ct ブルーサファイアリング



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[トップクォリティ]宝石質ブルーサファイアブレスレット（約10.5mm玉）



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ブルーサファイアカボションカットダイヤモンドK18WGぶら下がりトリロジー3連ペンダントヘッドネックレストップジュエリーです。※ペンダントヘッドのみの出品です。別途チェーンの在庫はございませんので、付属の対応は一切出来かねます。予めご了承下さい。●コメント深みのあるブルーの発色を見せる上質なカボションカットサファイアと、無色透明照り抜群の上質なダイヤモンドをあしらった、高級ジュエリーです。カボションカットサファイアは、ぶら下がり仕様となっておりますので、身体の動きに合わせて揺れ動きます。是非この機会にご入手ください(^^)●状態AS＝未使用A＝保管傷程度（ほぼ未使用）B＝若干の使用感（目立つ傷無し）C＝使用感有（目立つ傷無し）D＝目立つ傷有り自宅保管品ですので几帳面な方や完璧をお求めの方にはあまりオススメ致しません。※詳しくは写真をご確認ください。※専門クリーニング済み。●品質K18WGホワイトゴールドサファイア3.10ctダイヤモンド0.03ct※宝石は全て天然のものです。●重量約2.2g●サイズ※全て\"約\"とさせて頂きます。メイン石＝0.70cm×0.50cm×3トップ縦幅＝2.77cm通し穴＝0.42cm×0.18cm●付属ケース※購入時の物では無い。新品紙素材。●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無無●発送方法ゆうパケットポスト(ポスト投函)★★★★★★★★★★★★★★在庫は#コンコンジュエリー在庫からご覧ください！！セット購入で大幅値引き致します＼(^o^)／★★★★★★★★★★★★★★※サイト外で商談中の場合は一時出品停止をさせて頂きますのでご了承ください(＞＜)K1818k18金プラチナpt900pt850イエローゴールドK18WGダイヤモンド0.5ct1ct2ctAKA8F