TOCCA ショルダー

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TOCCAショルダー3ヶ月ほど前に購入しました。使用は3日ほどです。外側にポケットもついております。ご質問、お値段等のご相談は、コメントまでお願い致します。お値下げもさせていただきますので、コメントまでお願い致します。素材···ナイロン