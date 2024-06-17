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TOCCA ショルダー
商品番号 R93674033485
商品名

TOCCA ショルダー
ブランド名 トッカ
特別価格 税込 2,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOCCAショルダー3ヶ月ほど前に購入しました。使用は3日ほどです。外側にポケットもついております。ご質問、お値段等のご相談は、コメントまでお願い致します。お値下げもさせていただきますので、コメントまでお願い致します。素材···ナイロン
http://narcologia.ru/goods/cotton621761.html
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