PX-S1000 電子ピアノ　極上品

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商品詳細
TAA35様専用です。他の方のご購入はお控え下さい。カシオの電子ピアノ超美品です！電源コード、譜面たて、フットコード、取扱説明書等全て揃ってます。80代のお婆さんが趣味で購入して、大切に弾いていたのでとても綺麗なお品です。上達してピアノに買い換えたので、出品を頼まれました。横幅132.5cm奥行き24cm詳しいことはメーカー商品ページをご覧ください。PX-S1000CASIO#CASIO#PX_S1000#ピアノ #電子ピアノ #鍵盤楽器 #音楽 #楽器 #オルガン #キーボード
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