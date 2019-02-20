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PX-S1000 電子ピアノ　極上品
商品番号 C15790288064
商品名

PX-S1000 電子ピアノ　極上品
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 20,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TAA35様専用です。他の方のご購入はお控え下さい。カシオの電子ピアノ超美品です！電源コード、譜面たて、フットコード、取扱説明書等全て揃ってます。80代のお婆さんが趣味で購入して、大切に弾いていたのでとても綺麗なお品です。上達してピアノに買い換えたので、出品を頼まれました。横幅132.5cm奥行き24cm詳しいことはメーカー商品ページをご覧ください。PX-S1000CASIO#CASIO#PX_S1000#ピアノ　#電子ピアノ　#鍵盤楽器　#音楽　#楽器　#オルガン　#キーボード
http://narcologia.ru/goods/moped604868.html
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