エルメス ツイリー Mythiques Phoenix ブルー

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商品詳細
エルメスツイリーMythiquesPhoenixブルー国内エルメス購入品。未使用です。箱あり、布タグ付き紙タグはお写真のものがすべてです。本体から外してあります。未使用品で糸ツレやよごれはありませんが、自宅保管品にご理解ある方のみご購入下さい。ブルーとホワイトで、爽やかな雰囲気です。ツイリーの箱に厚みがあるので、ゆうパケットプラスでお送りします。そのため、発送は郵便局の開いている平日のみになります。即購入○▶︎ペット・喫煙なし。香水もつけません。▶︎値引交渉は、始めに希望価格をご提示下さい。▶︎自宅保管であることをご理解の上、ご購入ください。神経質な方は購入をお控え下さい。▶︎すり替え防止のため、返品はお受けしておりません。▶︎スムーズなお取引を心がけています。ご協力宜しくお願い致します。カラー···ブルー
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