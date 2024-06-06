MICHAEL KORS 新品♡ 3wayハンドバッグ カルメン フラップ

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MICHAELKORSの3wayハンドバッグカラーはブラウンです。2023年の5月頃購入。CARMEN(カルメン)フラップサッチェルミディアム-MKシグネチャー《商品説明》華やかでフェミニンかつ機能的なデザインのCARMENフラップサッチェル-MKロゴ。アイコニックなMKシグネチャーロゴキャンバスとレザーを組み合わせてシックに仕上げました。チェーンは取り外し可能、プレーンなロングショルダーストラップと付け替えることができ、ONにもOFFにも幅広いシーンで活躍します。マチ幅を変えることでシルエットチェンジも可能。フラップをバッグの中に折り込んでオープントートのようにもお持ちいただけます。メタル素材の\"\"MKロック\"\"クロージャーがアクセント♩-------------------●ブランド名：MICHAELKORS●品番：35S2GNMS5B●カラー：ブラウン●購入時期2023年5月頃にハワイにある店舗で購入※確実に正規品ですのでご安心ください。●サイズ：縦幅約19.5cm横幅約28(下)〜33(上)cmマチ約12.5cmショルダー長さ約112〜130cm※素人採寸の為誤差はご了承ください。●素材：レザー●付属品：保存袋のみ※他、箱はつきません。●状態：こちら新品未使用品になります。自宅で大切に保管しておりましたので、綺麗です(^^)持ち帰る際に、持ち手に少し汚れができてしまいました。※写真をご確認の上、一度は人の手に渡った物であるということをご理解いただきご購入をお願いします。※神経質な方はご遠慮ください。#MICHAELKORS#マイケルコースバックハンドバッグショルダーバッグ2wayブラックノワール卒業式入学式旅行海外二つ折り財布長財布トートバッグサッチェル#Loco__shops__↑他の出品が確認できます。