  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
商品番号 A48114133412
商品名

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 13,520 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

リクエストが多かったので、45cmのフリーアジャスターネックレスでロープチェーンネックレスを作りました。太く、存在感のある丈夫なネックレスです。これだけでも、使えますし、大きなペンダントを下げても素敵です。┏★┓ラッピング無料サービスいたします♪┣╋┫プレゼント包装をご希望の場合は┗┻┛取引メッセージでお知らせください。[付属品]ジュエリーケース[素材]K18イエローゴールド　Au750刻印[サイズ]チェーン長さ：約45cmフリーアジャスター幅：約2.2mm[重量]約3.2g#amazing工房220600144#amazing工房#プレゼント#贈り物#18金#K18#18金ネックレス#K18ネックレス#ネックレス#イエローゴールド#ゴールドネックレス#チェーンネックレス
http://narcologia.ru/goods/preference967238.html
http://narcologia.ru/goods/waveform69817.html
http://narcologia.ru/goods/septet956319.html

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
2.2mm 50cm K18 ロープ ネックレス フリーアジャスター 18金-ecosea.do

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
18k　イエローゴールド パイプ ロープチェーン 2mm幅 45cm 18金　ネックレス

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
人気ブラドン yg 2.2mm ネックレス 60cm K18 yg 18金 ロープ K18 ...

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
k18 18金 シャイニーロープ デザイン ネックレス チェーン 3.5mm 幅45 ...

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
重ね付けネックレス 喜平ネックレス 二重チェーン シルバー ...

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
K18PG ロープチェーンネックレス ピンクゴールド 45cm 幅2.2mm 18k 18 ...

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
K18 イエローゴールド ソリッド ナンバー ファースト クロス ...

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
Amazon | [ChainsPro] 45cm 幅3mm 18金 スピガ ネックレス チェーン ...

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
重ね付けネックレス 喜平ネックレス 二重チェーン シルバー ...

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
重ね付けネックレス 喜平ネックレス 二重チェーン シルバー ...

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
k18 18金 シャイニーロープ デザイン ネックレス チェーン 3.5mm 幅45 ...

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
k18 18金 シャイニーロープ デザイン ネックレス チェーン 3.5mm 幅45 ...

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
K18PG ロープチェーンネックレス ピンクゴールド 45cm 幅2.2mm 18k 18 ...

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
k18 18金 シャイニーロープ デザイン ネックレス チェーン 3.5mm 幅45 ...

2.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン ネックレス フリー 18金
Amazon | [ChainsPro] 45cm 幅3mm 18金 スピガ ネックレス チェーン ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru