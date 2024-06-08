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ルイヴィトン　ノベルティ　キーホルダー　マネークリップセット
商品番号 L56829898472
商品名

ルイヴィトン　ノベルティ　キーホルダー　マネークリップセット
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,408 円
在庫状況 あり

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商品詳細

非売品　入手困難　VIP顧客限定ノベルティカラー　キーホルダー　ゴールド・ブラウン　マネークリップ　シルバーサイズ　キーホルダー　縦9cm　横3.8cm　マネークリップ　縦4.5cm　横2.5cm付属品　箱(経年劣化によりシワあり）　　　　ショッパーいただき物で一度も使用してませんが、撮影の際などで気付かない程度のキズが入ってるかもしれません。新品未使用品ですが、自宅保管品ですのでご理解の上ご購入ご検討ください。
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