ルイヴィトン　ノベルティ　キーホルダー　マネークリップセット

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商品詳細
非売品 入手困難 VIP顧客限定ノベルティカラー キーホルダー ゴールド・ブラウン マネークリップ シルバーサイズ キーホルダー 縦9cm 横3.8cm マネークリップ 縦4.5cm 横2.5cm付属品 箱(経年劣化によりシワあり） ショッパーいただき物で一度も使用してませんが、撮影の際などで気付かない程度のキズが入ってるかもしれません。新品未使用品ですが、自宅保管品ですのでご理解の上ご購入ご検討ください。
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