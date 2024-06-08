COACH バッグ　2way

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コーチ バッグ肩掛け用のベルトがあるので、ハンドバックとショルダーバックになります。色合いは暗めのターコイズブルーの印象です。2回だけ使用しましたが、自分には合わなかったので出品しました。ハンドル部分に一カ所だけ若干のヨレがあります。(9枚目画像)カードはあります。マチ部分を折りたたんでの発送となりますので、あらかじめご了承下さい。