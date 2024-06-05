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- EL RODEO 昼寝するヒョウ Tシャツ フリーサイズ
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商品詳細
ELRODEOエルロデオのTシャツお昼寝するヒョウさん柄です。フリーサイズなので女性には大きめのシルエットで着こなせます。大きめなので男性でも普通に着れると思います。■ブランド ELRODEO■状態多少の使用感はありますが目立つ傷や汚れはなくまだまだ活躍できる品です。■サイズ freesize肩幅：53身幅：61袖丈：22着丈：67■カラーホワイト 白
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