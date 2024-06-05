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EL RODEO 昼寝するヒョウ　Tシャツ フリーサイズ
商品番号 J23013400023
商品名

EL RODEO 昼寝するヒョウ　Tシャツ フリーサイズ
ブランド名 エルロデオ
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ELRODEOエルロデオのTシャツお昼寝するヒョウさん柄です。フリーサイズなので女性には大きめのシルエットで着こなせます。大きめなので男性でも普通に着れると思います。■ブランド　ELRODEO■状態多少の使用感はありますが目立つ傷や汚れはなくまだまだ活躍できる品です。■サイズ　freesize肩幅：53身幅：61袖丈：22着丈：67■カラーホワイト　白
http://narcologia.ru/goods/cotton115161.html
http://narcologia.ru/goods/flight985228.html
http://narcologia.ru/goods/conception613757.html
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