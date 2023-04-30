Frank＆Eileen　ネルシャツ　長袖シャツ　レディーストップス

試着程度で自宅保管していたものです。目立つ汚れありませんが写真確認いただき気になる方はご遠慮くださいm(__)mサイズＸＳ（Ｍ相当）着丈前約６３センチ着丈後約６８センチ肩幅約３９センチ身幅約５７センチ袖丈約６０センチ自己採寸ですので多少の誤差ご了承くださいm(__)m色はネイビー系チェック柄ストレッチ性ないです。若干透け感ありますが１枚で着用できます☆折りたたんでの発送です。ＵＰ写真画像が全てですのでネット検索した商品と異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。例えば…ネット検索すると紐が付いてるとかプリントや柄が若干違う…タグの色が違うなどなど…SHOP内商品はインポート・セレクトショップ・新宿百貨店・古着屋で購入したものです。（正規店・直営店・海外セレクト）都度まとめて購入しているので購入時期は覚えてないです…すみません…他にも#ロンハーマン#シェルショア#エイチ#ロク#ジャーナルスタンダード#ユナイテッドアローズ#トゥモローランドなどで購入したものなどありますのでぜひSHOP内ご覧ください！！クローゼットに眠っていたものばかりで試着程度の美品が多いです☆数点をおまとめ購入いただく場合コメントくださいm(__)mプロフィール本文ご覧くださいm(__)m単品でのお値下げできません。まとめて購入いただけるようでしたらがんばってお値下げさせていただきます！メルカリの規約にのっとり専用・お取り置きはしていません。こちらの提示金額即決の方優先（値下げした時も同様）他の方とのやり取り最中でも購入して頂いた方が優先です。ご了承くださいm(__)mどちら様もぜひぜひ気持ちの良いお取引よろしくお願いします(*^^*)#フランクアンドアイリーン#ネルシャツ#シャツブラウス#長袖シャツ#レディーストップス#セレクトショップ#インポートショップ#古着⚠転載禁止他サイトにはアップしていませんので詐欺サイトにご注意くださいm(__)m



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