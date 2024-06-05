★専用★ 新品 DAKS（ダックス）半袖シャツ　チェック柄　Mサイズ　綿100%

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ご覧いただきありがとうございます。☆新品未使用タグ付き☆◉薄手で綿100%なので、まだまだ活躍できるアイテムです。◉春•秋•冬はカーディガンと合わせて着用できますので、年中使えるアイテムでオススメです。【ブランド】DAKS（ダックス）【サイズ】平置き計測サイズ表記：38肩幅：約38cm身幅：約40cm着丈：約54cm袖丈：約16cm※素人計測ですので、多少の誤差はご容赦ください。【カラー】チェック柄【素材】綿100%【本体価格】25,000円＋税✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼◉ご利用端末により写真の色と実物の色が多少違う場合がございます。◉新品未使用ですが、自宅保管しておりました。◉素人検品です。◉保管時•梱包時のたたみジワはご容赦ください。上記ご理解のある方、よろしくお願い致します。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#Yレディースアパレルカラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋、冬