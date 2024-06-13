新品 \u0026byP\u0026D ロゴ 4段フリル シフォンキャミソール ピンキー\u0026ダイアン

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商品詳細
【＆byピンキー\u0026ダイアン】・新品タグ付・サイズ38/平置脇部身幅約42丈約55・表ポリ100裏地ポリ100・ピンク・ブラック系、ラメ入・サイドファスナー着脱◆ピンクのロゴにラメスリット糸使いの4段フリルシフォンがヒラヒラ綺麗♪ホルターリボン付♪デニムと合わせてカジュアルにも,またフォーマルやスーツジャケットのインにも素敵です◆色違い出品中◆値下げ交渉は複数購入のみ68001777
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